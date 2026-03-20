Parma, giornatona per Mikolajewski: dopo il rinnovo, è arrivata la prima chiamata in Under 21
Giornata memorale per il bomber della Primavera Daniel Mikolajewski, che per la prima volta è stato convocato dall’Under 21 della Polonia, proprio nel giorno del rinnovo ufficiale col Parma. L’attaccante crociato prenderà dunque parte alle due partite valevoli per le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria: la formazione polacca affronterà l’Armenia in casa e il Montenegro in trasferta. Vedremo dunque se Mikolajewski riuscirà a ritagliarsi uno spazio, ma questa chiamata è comunque un orgoglio e simbolo dell’ottimo lavoro svolto da lui quest’anno con la maglia del Parma.
Portieri
Sławomir Abramowicz (Jagiellonia Białystok)
Marcel Łubik (Górnik Zabrze)
Oliwier Zych (Raków Częstochowa)
Difensori
Igor Drapiński (Piast Gliwice)
Michał Gurgul (Lech Poznań)
Filip Luberecki (Motor Lublin)
Miłosz Matysik (Bruk-Bet Termalica Nieciecza)
Kacper Potulski (1. FSV Mainz 05)
Marcel Krajewski (Widzew Łódź)
Wojciech Mońka (Lech Poznań)
Centrocampisti
Szymon Bartlewicz (Chrobry Głogów)
Dawid Drachal (Jagiellonia Białystok)
Kacper Duda (Wisła Kraków)
Jan Faberski (PEC Zwolle)
Filip Kocaba (Zagłębie Lubin)
Mateusz Kowalczyk (GKS Katowice)
Antoni Kozubal (Lech Poznań)
Maciej Kuziemka (Wisła Cracovia)
Marcel Regula (Zagłębie Lubin)
Kacper Urbański (Legia Varsavia)
Wojciech Urbański (Legia Varsavia)
Attaccanti
Daniel Mikołajewski (Parma Calcio 1913)
Wiktor Nowak (Wisła Płock)