Napoli con Gilmour e Lobotka, Conte: "Sempre fatto il doppio play e continueremo così"

Il Napoli oggi contro il Cagliari ha schierato Lobotka e Gilmour insieme dal primo minuto di gioco. Una soluzione che però non è del tutto nuova, come sottolineato da Antonio Conte nel post-partita: "Non è una cosa nuova. Giocando con il quadrilatero al centrocampo il doppio play c'è sempre stato. Possono cambiare gli interpreti ma è un gioco che abbiamo sempre fatto e continueremo con questo schema", le sue parole in conferenza stampa.

Quanto è contento che il Napoli è tornato a non prendere gol?

"Prima di tutto sono contento della vittoria, soprattutto perché è arrivata prima della sosta. Sicuramente sono anche contento del cleansheet ma sono meno contento della fase realizzativa. Dobbiamo essere più cinici".