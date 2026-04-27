Chi tenta Lewandowski? Il suo agente in Italia, Juventus e Milan si muovono
Si avvicina la fine della stagione 2025/26 e in casa Juventus si iniziano a fare molte riflessioni riguardanti il reparto d'attacco. Anche quest'anno i bianconeri hanno faticato a trovare un punto di riferimento che ancora sembra mancare, lì davanti. C'è in particolare la necessità di trovare un erede affidabile per Dusan Vlahovic, il cui rinnovo di contratto rimane forte dubbio.
In questo scenario, il profilo maggiormente seguito è quello di Robert Lewandowski, attualmente legato al Barcellona ma con il contratto in scadenza a giugno. Il suo procuratore, Pini Zahavi, come riporta Tuttosport è stato avvistato in Italia - e ieri a San Siro - per sondare il terreno con diverse società di vertice, con una prerogativa su tutte. Secondo il quotidiano infatti l'attaccante polacco prenderà in considerazione solamente i progetti che possano offrirgli la vetrina della Champions League.
Nonostante fino a poco tempo fa un addio alla Catalogna sembrasse più vicino però, il Barcellona è tornato a farsi vivo, rendendo possibile una permanenza inizialmente remota. La Juventus apprezza la grande esperienza di Lewandowski, ma deve fare i conti con la concorrenza del Milan. I rossoneri, pur monitorando il polacco, sembrano puntare anche su Alexander Sorloth, che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid. Nella squadra di Spalletti si valutano intanto eventuali interessamenti per David e soprattutto per Openda, la cui cessione entro l'estate potrebbe favorire i bilanci del club in ottica fair play finanziario.
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