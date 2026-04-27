Napoli, Conte può recuperare due pedine per Como: Di Lorenzo e Vergara verso il rientro

Due ritorni possibili per Antonio Conte. Il Napoli potrebbe recuperare due pedine importanti per questo finale di campionato. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, Giovanni Di Lorenzo potrebbe essere a disposizione per la sfida in casa del Como. Il difensore sta meglio e mette nel mirino la sfida di sabato prossimo al “Sinigaglia”. Migliore anche Antonio Vergara che ha completato l’iter riabilitativo. Anche per lui la settimana che è appena iniziata sarà fondamentale per capire quando sarà il rientro.

Ai box da gennaio

Il capitano della formazione partenopea, sempre a disposizione nel corso della stagione, si è infortunato al ginocchio nella sfida casalinga contro la Fiorentina dello scorso 31 gennaio perdendo anche la Nazionale. Dopo tre mesi ecco che dovrebbe tornare a disposizione per questo ultimo rush finale. Fino a quel momento aveva collezionato 32 presenze fra le varie competizioni con un gol e tre assist.

Lesione plantare per il trequartista

Il fantasista di Frattaminore classe 2003 si è infortunato lo scorso mese procurandosi una lesione parziale della fascia plantare proprio nel momento di maggiore rendimento visto che era stato ormai inserito dal mister salentino nella sua scacchiera con 18 gettoni fra campionato, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana con tre reti e quattro assist.