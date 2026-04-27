Juventus, Conceiçao: "In futuro sarò ancora più forte: lo so e lo dimostrerò"

L'attaccante della Juventus Francisco Conceicao ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio per 0-0 di ieri sera contro il Milan: "Non era quello che volevamo. Abbiamo avuto opportunità di fare gol, eravamo noi l'unica squadra che voleva vincere ma non ci siamo riusciti. Ora dobbiamo continuare perché vogliamo vincere le prossime".

La sua crescita all'interno di questa stagione?

"Sì ma non hanno ancora visto il miglior Conceiçao, so quali sono le mie potenzialità e cosa posso fare, so che sarò ancora più forte in futuro e lo dimostrerò".