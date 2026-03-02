Chi vende più magliette? Nel 2025 trionfa il Barça, Milan solo 13°. È primo tra i club italiani

Il calcio italiano è indietro rispetto a quello europeo, ma lo è soprattutto nei confronti della Premier League, che ha numeri totalmente diversi. Parlando di ricavi, sono marcate le differenze per quanto riguarda gli incassi da kit e merchandising nel 2025: secondo i dati di Transfermarkt.it, sito che si occupa di raccogliere informazioni sul mondo del pallone, la prima italiana è il Milan, che si classifica al 13° posto.

Più indietro invece la Juventus 15esima, l'Inter 16° e la Roma 24esima. In Europa è il Barcellona il club che ha venduto più magliette, seguito da Real Madrid e Bayern Monaco. A sorpresa c'è il Galatasaray 8°, ma a fare notizia è la presenza di ben 5 inglesi nelle prime 9 in classifica. Di seguito la graduatoria:

1) Barcellona - 277 milioni di euro guadagnati

2) Real Madrid - 231 milioni di euro guadagnati

3) Bayern Monaco - 189 milioni di euro guadagnati

4) Manchester United - 172 milioni di euro guadagnati

5) Arsenal - 151 milioni di euro guadagnati

6) Liverpool - 148 milioni di euro guadagnati

7) Tottenham - 102 milioni di euro guadagnati

8) Galatasaray - 99 milioni di euro guadagnati

9) Chelsea - 95 milioni di euro guadagnati

10) PSG - 88 milioni di euro guadagnati

-------

13) Milan - 68 milioni di euro guadagnati

15) Juventus - 56 milioni di euro guadagnati

16) Inter - 55 milioni di euro guadagnati

24) Roma - 25 milioni di euro guadagnati