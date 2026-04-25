Chiellini e il ciclo Spalletti alla Juve, i possibili colpi del Milan e non solo: le top news delle 13

La mattinata di Serie A si apre con una decisione forte e destinata a cambiare gli equilibri: la Roma ha ufficializzato la separazione da Claudio Ranieri, tracciando una linea netta sul futuro. Nel comunicato il club è stato chiaro: “Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara… l’AS Roma verrà sempre al primo posto”, ribadendo poi la piena fiducia in Gian Piero Gasperini. Un passaggio che di fatto consegna maggiori responsabilità al tecnico, destinato a incidere anche sulle scelte strategiche. Lo stesso allenatore, alla vigilia della sfida col Bologna, ha sottolineato: “Serve lavorare di squadra… allenatore e direttore sportivo devono viaggiare in coppia”.

Sul fronte Milan, invece, il lavoro è già proiettato alla prossima stagione. Giorgio Furlani, Igli Tare e Massimiliano Allegri stanno pianificando tra campo e mercato, con la Champions ancora da conquistare. In attacco il nome caldo è quello di Alexander Sorloth, che ha già aperto al trasferimento, mentre restano sullo sfondo Nicolas Jackson e Dusan Vlahovic. A centrocampo, contatti sempre più frequenti con Leon Goretzka, per il quale è pronto un triennale.

Tiene banco poi il caso Romelu Lukaku in casa Napoli. Dopo la sua visita lampo e il mancato confronto diretto, Antonio Conte non ha nascosto l’amarezza: “Non ho avuto l’opportunità di parlare con Lukaku… nessuno ha bussato alla porta e questo mi è dispiaciuto tanto”. Parole che raccontano una frattura, maturata mentre il belga pensa soprattutto al recupero fisico in vista del Mondiale. Sul campo però il Napoli risponde presente: il 4-0 alla Cremonese avvicina la Champions e valorizza il lavoro di Rasmus Hojlund. “Siamo stati molto più attenti e più feroci nella pressione… questi tre punti ti fortificano”, ha spiegato Conte, evidenziando la crescita della squadra.

Infine, verso Milan-Juventus, arrivano le parole di Giorgio Chiellini su Luciano Spalletti: “Ero convinto che potesse essere la guida per il prossimo futuro… sa quando alzare la pressione e quando abbassarla”. E sul sistema calcio ha aggiunto: “Serve una chiara definizione dei ruoli di responsabilità… bisogna partire dalle basi”. Un’analisi lucida tra presente e prospettive.