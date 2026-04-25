Una perla di Valoti risponde a Petriccione: Catanzaro e Spezia al riposo sull'1-1
Si è chiusa la prima frazione di gara fra Catanzaro e Spezia con il punteggio al "Ceravolo" di 1-1. Il primo squillo è di Valoti che al quinto minuto conclude al volo dalla distanza con il pallone che sorvola la porta giallorossa. Ancora Aquilotti in avanti con Comotto che conclude in diagonale dal lato destro dell’area, il pallone sbatte su Cassandro ma Pigliacelli fa ottima guardia e blocca.
Botta e risposta
La squadra di Alberto Aquilani alza il proprio baricentro ma manca sempre l’ultimo passaggio per mettere in difficoltà Mascardi. Al 24’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Favasuli conclude dalla distanza con Petriccione che, in area, devia di testa alle spalle di Mascardi. Il direttore di gara inizialmente annulla ma, dopo un check del VAR, convalida la rete. Nel finale di frazione Favasuli conclude ma trova una grandissima risposta di Mascardi e 180 secondi più tardi arriva il pareggio spezzino con una sponda di Lapadula per Valoti: conclusione al volo del centrocampista che supera Pigliacelli.