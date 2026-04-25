Avellino, Palumbo: "Gol importante per la squadra e per la stagione. Non dobbiamo mollare"

Il centrocampista dell'Avellino Martin Palumbo ha parlato ai microfoni di Prima Tivvù al termine del match vinto contro il Bari: "Sono molto contento perché il mio è un gol importante per la squadra e per la stagione - evidenzia TuttoAvellino..it -. Adesso ci restano due partite e non dobbiamo mollare: vogliamo toglierci un’ulteriore soddisfazione.

Avevamo sicuramente più serenità, ma non eravamo soddisfatti del primo tempo di Mantova e volevamo dimostrare che c’era stato un cambiamento. Mi piace molto palleggiare con i miei compagni e tenere la palla. Quello del trequartista è un ruolo nuovo per me: cerco di dare il massimo e di imparare sempre di più per migliorare le mie giocate.

Ballardini ci ha dato tranquillità in un momento difficile e ci ha resi più compatti. Anche a livello personale mi sta dando una grande mano a crescere".