Roma, la posizione di Massara non è stabile: per l'eventuale sostituzione spunta Manna

Non è ancora il tempo delle scelte definitive, ma in casa Roma il futuro si sta già delineando tra dubbi e possibili scossoni. I rinnovi sono congelati, le valutazioni sui prestiti restano in sospeso e, sul mercato in entrata, si lavora più su idee e profili che su obiettivi concreti. Un quadro che riflette un’incertezza più ampia, anche a livello dirigenziale.

La posizione di Frederic Massara appare sempre più fragile - scrive il Corriere dello Sport -, soprattutto dopo l’addio di Claudio Ranieri al ruolo di consulente. Senza una figura di riferimento, il direttore sportivo è ora esposto alle valutazioni della proprietà dei Friedkin, che starebbe già sondando alternative. Tra queste, prende quota il nome di Giovanni Manna, attuale uomo mercato del Napoli, profilo giovane ma con esperienze importanti anche alla Juventus.

Per liberarlo, però, servirebbe trattare con Aurelio De Laurentiis, visto il contratto in essere fino al 2029. Una scelta che potrebbe favorire una maggiore sintonia con Gian Piero Gasperini, che ha sottolineato: "Non è una questione personale, ma non è scattato il feeling. Allenatore e direttore sportivo devono essere complementari".

Intanto, la sensazione è che la rivoluzione non riguarderà la panchina, ma il resto della struttura. Tra fair play finanziario, esuberi e necessità di rifondazione, almeno dieci giocatori sono sotto osservazione. La linea è tracciata: crescere e tornare competitivi. E per farlo, servirà ripartire da nuove fondamenta.