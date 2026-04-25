Darmian di nuovo al Torino dopo oltre 10 anni? L'interista può tornare in granata in estate

Matteo Darmian, in scadenza il 30 giugno con l'Inter, ha già ricevuto segnali da viale della Liberazione in merito alla decisione di non rinnovargli il contratto. E per il classe 1989, tra gli altri, non è da escludere lo scenario che lo vede nuovamente in orbita Torino. In questo senso, riporta Tuttosport, il calciatore ha dato piena disponibilità verso il possibile ritorno in maglia granata. Darmian, infatti, è rimasto molto legato al mondo Toro e vanta un ottimo rapporto sia col presidente Urbano Cairo sia con lo stesso ds Petrachi.

Darmian ha collezionato ben 151 presenze al Torino (dal 2001 al 2015) partecipando da protagonista alla cavalcata della formazione allenata all’epoca da Ventura e capace di arrivare fino agli ottavi di di Europa League. Ecco perché i contatti tra la dirigenza e i suoi rappresentanti proseguono.

Occhio però anche al Monza che ci sta facendo più di un pensierino in caso di promozione in A. Motivo per cui una decisione va presa magari prima della fine della stagione, onde evitare il ritorno in scena delle concorrenti.