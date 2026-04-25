Novara, Dossena: "Tenevo ai playoff. Futuro? Vedremo se si vorrà andare avanti insieme"

L'allenatore del Novara Andrea Dossena ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de La Stampa della stagione: "Non so cosa sia accaduto dopo il 3-0 ad Alcione, in cui avevamo dominato. Forse la sconfitta col Renate ci ha destabilizzato ma resta il fatto che, nelle quattro sconfitte consecutive, abbiamo segnato solo 2 gol su 24 occasioni create. Mi brucia perché ci tenevo tanto ad entrare nei playoff, l squadra era in crescita ed ero entrato nella testa dei ragazzi che, da parte loro, ce l'hanno messa tutta. Non credo sia un problema di personalità.

E sul futuro, il tecnico della formazione piemontese ha concluso: "Abbiamo un appuntamento la prossima settimana. Questa è una piazza ambiziosa e prestigiosa e anche io voglio esserlo. Vedremo se ci sarà questa voglia di andare avanti insieme. Giocatori da cambiare per fare il salto di qualità? Sicuramente dei cambiamenti servono, non so indicare un numero ma, prima di tutto, si dovrebbero pescare uomini con un Dna che si sposa con il mio