TMW Sognando i playoff: come una vittoria può cambiare il finale di stagione dell'Avellino

Tre punti che chiudono di fatto il discorso salvezza. Tre punti che permettono all'Avellino di guardare più in alto. La squadra di Davide Ballardini ha ha conquistato una vittoria molto importante ieri sera al Partenio. Un 2-0 con cui il Bari è stato liquidato e la classifica è tornata a sorridere con gli uomini di Davide Ballardini che hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. 46 sono i punti, +10 sul quintultimo posto rappresentato dall’Entella che anche se vincesse oggi contro il Padova non potrebbe più raggiungere gli irpini.

Andamento da quinto posto

Una salvezza aritmetica che sembrava molto difficile da raggiungere ma che con l’avvento di Davide Ballardini in panchina si è avvicinata progressivamente fino a ieri sera. Un andamento da promozione con i Lupi che nelle undici partite con il mister ravennate in panchina hanno conquistato 18 punti frutto di cinque vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. La graduatoria in quel lasso di tempo è molto chiara: quinto posto.

E ora?

E adesso l’appetito vien mangiando, recita un antico detto. Restano due partite alla fine della regular season e l’ottavo posto in classifica accende le fantasie dei tifosi e può rappresentare un traguardo per gli ultimi 180 minuti. Ovviamente Cesena e Carrarese devono ancora giocare le loro partite e la classifica è ancora tutta da disegnare. Ma in questo finale c’è anche l’Avellino di Ballardini, pronto a dire la sua nelle ultime due gare.