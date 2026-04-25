Il Catanzaro travolge e mette nei guai lo Spezia: 4-2 al "Ceravolo", giallorossi quinti
Catanzaro quinto. Spezia nei guai e verso la retrocessione in Serie C. Finisce con un poker per i giallorossi di Aquilani la sfida del "Ceravolo" che apre questa 36a giornata di Serie B.
Botta e risposta
Il primo squillo è di Valoti che al quinto minuto conclude al volo dalla distanza con il pallone che sorvola la porta giallorossa. Ancora Aquilotti in avanti con Comotto che conclude in diagonale dal lato destro dell’area, il pallone sbatte su Cassandro ma Pigliacelli fa ottima guardia e blocca. La squadra di Alberto Aquilani alza il proprio baricentro ma manca sempre l’ultimo passaggio per mettere in difficoltà Mascardi. Al 24’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Favasuli conclude dalla distanza con Petriccione che, in area, devia di testa alle spalle di Mascardi. Il direttore di gara inizialmente annulla ma, dopo un check del VAR, convalida la rete. Nel finale di frazione Favasuli conclude ma trova una grandissima risposta di Mascardi e 180 secondi più tardi arriva il pareggio spezzino con una sponda di Lapadula per Valoti: conclusione al volo del centrocampista che supera Pigliacelli.
Il Catanzaro dilaga
La ripresa si apre subito con un mancino di Sernicola dalla distanza che sorvola la porta di Pigliacelli. I ritmi sono più bassi ma i padroni di casa provano a mettere il muso avanti con un cross di Petriccione sul secondo palo dove sbuca Cassandro ma la sua conclusione coglie solo l’esterno della rete. Di Francesco si invola sulla sinistra e mette un pallone a rimorchio per Alesi ma sul suo tiro a botta sicura c’è la risposta di Mascardi. Ancora Mascardi protagonista pochi istanti più tardi: il portiere dello Spezia salva tutto con il piede sul colpo di testa ravvicinato di Pittarello. Il gol del vantaggio calabrese è solo rimandato per sul corner successivo è Felipe Jack a prendere il tempo sulla retroguardia ligure e a depositare il pallone in rete. Due minuti più tardi Pittarello serve a rimorchio Di Francesco che firma il tris ma è tutto fermo per una posizione irregolare del centravanti giallorosso. Lo Spezia non molla e con il neo entrato Skjellerup va vicino al pareggio ma Pigliacelli respinge. I padroni di casa a 12 dalla fine trovano il tris con un diagonale preciso di Pittarello che trova il poker. Nel recupero, Valoti si procura un calcio di rigore che Lapadula fallisce calciando su Pigliacelli. Il portiere del Catanzaro si era mosso e la ripetizione porta l’attaccante dello Spezia a firmare il 4-2.
SERIE B - 36ª GIORNATA
Monza-Modena 1-0
27' Birindelli
Avellino-Bari 2-0
67' Besaggio, 79' Palumbo
Sabato 25 aprile 2026
Catanzaro-Spezia 4-2
24' Petriccione, 63' Felipe Jack, 79' e 82' Petriccione; 44' Valoti, 93' rig. Lapadula
Ore 15.00 - Frosinone - Carrarese
Ore 15.00 - Pescara-Juve Stabia
Ore 15.00 - Reggiana-Palermo
Ore 15.00 - Sudtirol - Mantova
Ore 15.00 - Virtus Entella - Padova
Ore 17.15 - Venezia-Empoli
Ore 19.30 - Cesena-Sampdoria
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 75
Monza 75*
Frosinone 72
Palermo 68
Catanzaro 59*
Modena 52*
Juve Stabia 49
Avellino 46*
Cesena 44
Carrarese 43
Mantova 40
Südtirol 40
Sampdoria 40
Padova 40
Empoli 37
Virtus Entella 36
Bari 34*
Pescara 33
Spezia 33*
Reggiana 33
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