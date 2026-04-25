Sassuolo, Grosso e il futuro: "Parlarne adesso non mi piace. Orgoglioso del nostro lavoro"

Negli ultimi giorni si è parlato a più riprese della possibilità che Fabio Grosso possa lasciare il Sassuolo a fine stagione per sedersi sulla panchina della Fiorentina e anche per questo motivo la partita di domani al Franchi tra i viola e i neroverdi potrebbe assumere un significato speciale per l'allenatore degli emiliani, che nella conferenza stampa di vigilia è stato interpellato anche su questo argomento. L'allenatore ha però dribblato la domanda, soffermandosi soltanto sul finale di stagione col Sassuolo: "Mi piace soffermarmi sul presente, c'è un campionato in corso. Poi come ho già detto fa grandissimo piacere la voce, le voci, perché significa che noi tutti stiamo facendo un lavoro molto bello e questo ci inorgoglisce. Ma c'è un campionato da terminare e vogliamo finire bene. Penso che anche loro vogliano fare lo stesso, mettere la ciliegina davanti al loro pubblico, per cui parlare del futuro adesso non mi piace, fermo restando che le voci fanno piacere a me e ai ragazzi, perché testimoniano che stiamo facendo qualcosa di bello".

Che partita si aspetta?

"Mi aspetto una partita difficile contro una squadra forte che ha avuto una partenza non semplice e per meriti è riuscita a risalire. È una squadra che ha un cammino simile al nostro nel girone di ritorno, giocheremo in un ambiente caldo, ed è una gara che ha tante difficoltà. Cercheremo di contrapporre le nostre qualità per cercare di fare partita seria. Mi sono ancora complimentato con i ragazzi per quanto di strepitoso stiamo facendo. C'è un finale da giocare, non è sempre facile accendere la spia, ma dobbiamo fare partita seria. Ci sono ragazzi che hanno fatto bene nell'occasione avuta, i dubbi ci sono, le scelte non sono facili ma l'obiettivo è far partecipare i ragazzi e fare partita seria perché senza partita seria poi vai incontro a difficoltà".

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