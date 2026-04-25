Avellino, Besaggio: "Abbiamo centrato la salvezza, ora cercheremo di arrivare ai playoff"

Al termine del match vinto contro il Bari, il centrocampista dell'Avellino Michele Besaggio ha parlato in conferenza stampa: "Vittoria importante e meritata - riporta TuttoAvellino.it -. Abbiamo fatto un primo tempo in controllo, poi nel secondo tempo abbiamo accelerato e vinto con merito. Le panchina? Fa sempre fastidio, poi il mister fa sempre le sue scelte, tu puoi solo farti trovare contro e oggi sono felice che hoi risposto bene, trovando anche la rete.

I playoff? Abbiamo centrato l'obiettivo salvezza che era quello principale, ora cercheremo in queste due gare di arrivare ai playoff, ci siamo, quindi è giusto giocarsela. Credo che la squadra abbia ancora dei margini di miglioramento. Cercheremo di fare sempre meglio gara dopo gara. Sapevamo dei passati tra le tifoserie e i giocatori. Sono venuti anche a caricarci gli utras prima della gara, siamo contenti di averli fatti felici.

Se può aiutare ora avere la mente libera? Certo, il gol di Iannarilli ci ha dato una certezza in più, ha evitato una sconfitta, sarebbe stata la terza di fila e ci ha permesso di avere maggiori energie nervose per ottenere le due vittorie. E' sempre bello segnare sotto la Curva Sud, è bello aver regalato una bella gioia ai tifosi. Contento anche per Palumbo, abbiamo fatto l'Under 23 assieme alla Juve. Andiamo d'accordo, c'è tanta gente che ci vuole bene e ci carica e vogliamo continuare così".