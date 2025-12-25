Chiesa non si ferma neanche a Natale. Intanto il Liverpool è su Vlahovic: le top news delle 18

Giornata di Natale a lavoro per Federico Chiesa, esterno di proprietà del Liverpool per il quale il tecnico Arne Slot ha disegnato un programma di lavoro individuale che ha portato il classe ’97 ad allenarsi in solitaria all’interno del centro sportivo dei Reds. In attesa di capire se potranno esserci novità dal punto di vista del calciomercato a gennaio, l’ex Juventus e Fiorentina punta quindi a ritrovare la condizione dei giorni migliori. Per prendersi finalmente il Liverpool e per tornare protagonista anche in maglia azzurra.

Reds che intanto hanno attivato i radar su Dusan Vlahovic, attaccante attualmente fermo ai box per infortunio e che resta in scadenza con la Juventus. Il Liverpool vorrebbe sfruttare la situazione e già a gennaio sembra pronto a mettere sul piatto una proposta da 20 milioni con l’obiettivo di anticipare la concorrenza su giugno.

Chiusura con la Turchia e lo scandalo che ha colpito nel giorno di Natale il presidente del Fenerbahce Sadettin Saran. Il club turco, nel frattempo, ha diramato un comunicato per esprimere vicinanza al proprio numero uno: “Il nostro Presidente, il signor Sadettin Saran, si lascerà alle spalle questi momenti difficili e continuerà a lavorare con determinazione per il nostro club”, ha scritto il club di Istanbul.