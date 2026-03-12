Lazio, Sarri può recuperare Basic e Romagnoli. Cataldi rischia di tornare dopo la sosta

La visita a cui Danilo Cataldi si è sottoposto ieri ha dato come esito un risentimento al polpaccio che sfiora la lesine di primo grado. Quanto basta, scrive oggi Il Messaggero, perché il centrocampista della Lazio salti certamente la prossima gara contro il Milan e, molto probabilmente, anche quella successiva al Dall'Ara contro il Bologna, facendo slittare il rientro a dopo la pausa.

Buone notizie, invece, arrivano da Alessio Romagnoli, per il quale si parla soltanto di indurimento del polpaccio e che dunque potrebbe già essere arruolabile da Sarri per la sfida alla sua ex squadra domenica sera. Delle valutazioni verranno fatte nel corso di questi giorni. Ma pure in questo caso l’obiettivo è quello di preservarlo nelle migliori condizioni e in caso di forfait è pronto ancora una volta Provstgaard.

Da oggi, infine, il tecnico toscano recupera anche Toma Basic, assente da oltre un mese dopo l'infortunio occorso durante la gara contro la Juventus del 8 febbraio. Il centrocampista croato ha ora tre giorni a disposizione per tornare pienamente in corsa e riprendersi la cabina di regia.