Allegri eliminato, la prima pagina del Corriere della Sera: "Il Milan saluta la Coppa Italia"

"Il Milan saluta la Coppa Italia" titola oggi il Corriere della Sera nel titolo di apertura della sua prima pagina sportiva, all'indomani della vittoria di misura della Lazio (rete di Zaccagni) che elimina i rossoneri dalla competizione agli ottavi di finale: "Leao fallisce un'occasione d'oro, la Lazio in gol con Zaccagni. I rossoneri e Allegri si dedicheranno adesso al campionato", si legge ancora.

Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha commentato così il ko dell'Olimpico in conferenza stampa: "Partita bloccata, chi segnava vinceva: era già successo sabato. Abbiamo giocato meglio oggi, ma a calcio conta chi vince. Sono stati bravi a cogliere l'episodio. Siamo arrabbiati e dispiaciuti, ma domani è un altro giorno: dobbiamo continuare il cammino in campionato". Nel primo tempo potevamo giocare più veloce tra le linee, ma si sono difesi bene. Nel secondo abbiamo avuto occasioni, siamo stati leggeri sul corner... nel nostro miglior momento abbiamo preso gol: dobbiamo migliorare".

Nel taglio alto si parla invece di Inter-Como, match in programma domani alle 18 a San Siro e che vedrà contro Cristian Chivu e Cesc Fabregas: "Fabregas, l'Inter e il gran rifiuto. Ma quante somiglianze con Chivu - scrive il CorSera -. Possesso e difesa blindata: confronto a San Siro. Manca solo la scuola tattica di Pep".