Chivu difende Thuram prima di Inter-Juventus: "Gli ho detto che deve ridere con il fratellino"

Dopo la sconfitta per 4-3 contro la Juventus all'andata, una parte dei tifosi dell'Inter se la prese con Marcus Thuram, reo di non aver esultato dopo il gol del momentaneo 3-2 per i nerazzurri e di aver riso un po' troppo insieme a Khephren Thuram. Il francese ha poi risposto in seguito con le prestazioni sul campo, ma oggi in conferenza stampa Cristian Chivu è stato sollecitato sull'argomento.

La risposta del tecnico rumeno è stata emblematica: "Gli ho detto che deve ridere con il fratellino perché gli vuole bene. Poi Marcus è un ragazzo solare, io lo preferisco così, magari aggiunge qualcosa anche sotto porta e gli chiedo anche di essere più egoista. Lui è un altruista con una "A" maiuscola. La storia della loro famiglia è bella perché ci sono dei valori belli, hanno visto un modello con il loro papà e hanno raggiunto un buon livello. Gli auguro di raggiungere quello che ha raggiunto il padre".

Il confronto tra i due non è comunque così sicuro. Se Marcus sembra aver vinto il ballottaggio con Pio Esposito per una maglia da titolare, Khephren è in forte dubbio a causa di un edema osseo. Le condizioni del centrocampista andranno valutate nelle prossime ore.