Chivu è soddisfatto della sua Inter e suona la carica: "Ora vogliamo alzare il prossimo trofeo"

Ai microfoni dei canali ufficiali dell'Inter, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha letto il successo per 2-1 sul campo del Genoa che ha portato Lautaro e compagni al primo posto in classifica in solitaria. Queste le parole dell'allenatore romeno: "Ci portiamo a casa la prestazione e il carattere che abbiamo fatto vedere, perché non era una partita semplice. Non bisogna neanche dimenticarci che l’Inter non vinceva qui da cinque anni. Abbiamo sofferto, ma lo abbiamo fatto con carattere e alla fine abbiamo portato a casa i tre punti”.

Il tecnico nerazzurro spiega poi la gestione difficoltosa del finale di gara in cui il Genoa aveva alzato il proprio pressing: "Siamo un po’ calati nel finale, quando magari potevamo chiudere la partita sul 3-1. Loro hanno sfruttato bene le occasioni che hanno avuto, noi forse potevamo fare qualcosa in più, ma alla fine portiamo a casa tre punti importanti e siamo contenti del risultato".

In chiusura anche un pensiero ai prossimi impegni, con l'Inter che volerà in Arabia Saudita per giocare la Supercoppa Italiana affrontando il Bologna nella semifinale, con l'eventuale finale che sarà contro la vincente della sfida fra Napoli e Milan: “Noi continueremo a lavorare, è una competizione importante che vogliamo onorare. Faremo del nostro meglio perché vogliamo vincere un trofeo".