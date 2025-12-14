Inter prima, Chivu ribadisce: "5 mesi fa dovevamo arrivare decimi per qualcuno..."

Ai microfoni di DAZN, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha parlato dopo il successo per 2-1 sul Genoa che ha proiettato i nerazzurri in vetta solitaria alla classifica: "A me piace parlare della partita e di quello che ho visto in campo, stasera era difficile in questo ambiente e contro una squadra forte da quando è arrivato De Rossi. Mi prendo i 3 punti che sono la cosa più importante".

Ci spiega le scelte sui cambi?

"Loro a destra sviluppavano meno e avevano una punta più defilata, ho scelto di lasciare Akanji più libero senza andare a duellare. I cambi poi si fanno in base alle energie e alle scelte del momento, originariamente sul 2-0 doveva entrare Bonny, poi invece ho optato per Thuram perché avevo più bisogno di velocità. Ho tolto poi Zielinski e alzato Akanji perché servivano due mediani di struttura"

Lei e Lautaro state proteggendo la squadra con le dichiarazioni pubbliche?

"E' il nostro modo di vedere le cose, accettare quello che viene detto ma con la consapevolezza di ciò che stiamo facendo. Sono parole che usiamo fra di noi, il gruppo ci tiene ma siamo lì sempre nonostante tutto. Sappiamo quanto l'Inter sia amata in giro per l'Italia, noi portiamo avanti il nostro lavoro cercando di migliorarci e di fare una buona stagione combattendo anche contro quelle negatività ed etichette. Si va avanti con consapevolezza e lavoro, che viene sempre fuori e che questo gruppo ha dentro da almeno un paio d'anni".

Vi sentite sottovalutati?

"5 mesi fa dovevamo finire ottavi o decimi perché sembravamo finiti, noi stiamo lavorando per far vedere il nostro valore. Per me servirebbe un po' di coerenza, in tutto, ma noi siamo consapevoli di quello che dobbiamo fare e di come dobbiamo farlo. A volte ci riesce, a volte no".

La testa della classifica in solitaria dopo tanto tempo?

"Ci aspetta una partita importante a Ryiad, non guardiamo ad altro".