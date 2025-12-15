Roma, quale impiego per Dybala contro il Como? Gasp tuona: “Serve essere al 100%”

Il futuro di Paulo Dybala alla Roma resta uno dei temi centrali in casa giallorossa. Il contratto dell’argentino è in scadenza il prossimo 30 giugno e, al momento, non esiste ancora una posizione definitiva del club sul possibile rinnovo. Dybala, dal canto suo, si è detto disponibile a spalmare su più anni l’ingaggio da 8 milioni di euro netti a stagione, soluzione che permetterebbe alla società di alleggerire l’impatto economico. Tuttavia, i dubbi della dirigenza non sembrano legati esclusivamente agli aspetti finanziari.

La principale perplessità riguarda la tenuta fisica del numero 21, un tema ricorrente anche nel corso di questa stagione. Dybala ha infatti già saltato sette partite a causa di problemi muscolari, un dato che ha inciso fortemente sulla sua continuità di prestazioni. Una condizione che non ha permesso a Gian Piero Gasperini di trovare una quadra definitiva nella fase offensiva della squadra: nel momento in cui l’argentino sembrava poter diventare il nuovo riferimento offensivo dei giallorossi da falso nove, è arrivato l’ennesimo stop.

Lo stesso Gasperini, pur lodando più volte le qualità tecniche dell’argentino, non ha mai nascosto come l’aspetto fisico rappresenti l’unico vero limite della Joya. Anche nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Como, il tecnico è tornato sull’argomento, sottolineando come nel calcio di oggi non sia possibile rendere ad alti livelli in condizioni precarie, sia dal punto di vista fisico sia mentale. Quanto al rinnovo, Gasperini ha chiarito di non voler entrare nel merito, definendolo una questione esclusivamente economica.

In vista della gara contro il Como, Dybala - reduce da tre panchine consecutive contro Napoli, Cagliari e Celtic - dovrebbe lasciare nuovamente il posto da terminale offensivo a Evan Ferguson. Resta però aperta l’ipotesi di un suo impiego dal primo minuto sulla trequarti, a seconda delle valutazioni finali dello staff tecnico dopo gli ultimi test prima della partita. Una scelta che verrà presa solo nelle prossime ore e che, ancora una volta, dipenderà dalle condizioni fisiche dell’argentino.