Christian Recalcati su Cancelo all'Inter: "Ecco cosa manca per chiudere"

L'Inter ha tutto in mente. L'Inter ha un laterale destro titolare, Dumfries, e diversi sostituti dell'olandese. Luis Henrique e Diouf su tutti, l'esperto Darmian, ma tutti non danno tranquillità a proprietà, dirigenza, allenatore e tifosi. Darmian, anagraficamente parlando, non è più una certezza. Quest'anno è sempre stato ai box, e anche se il suo rientro è previsto in un periodo non molto lontano, non si può contare sul vero Darmian che tutti conosciamo. Luis Henrique è tornato a fare il compitino e Diouf è ancora molto indietro, nonostante i progressi.

Dodò, Cambiaso, Wesley e Palestra, sono tutti giocatori che alla dirigenza nerazzurra piacciono e non smettono di piacere. L'occasione l'ha portata Simone Inzaghi. Già, l'ex allenatore dell'Inter ha "scartato" Joao Cancelo e il forte esterno si può ingaggiare senza versare nulla alla squadra proprietaria del cartellino, l'Al-Hilal. L'ingaggio del giocatore è l'ostacolo. Il portoghese ha uno stipendio di 15,2 milioni di euro e per portarlo a Milano basterebbe coprire la seconda parte della "busta paga" che ammonta a 7,6 milioni. Ecco dove tutto si blocca...

I nerazzurri starebbero cercando diverse soluzioni con l'entourage del giocatore, che vuole tornare in Europa subito. La dirigenza avrebbe proposto di versare una cifra vicina ai 4 milioni di euro, lasciando all'Al-Hilal il compito di saldare l'ingaggio al portoghese. In seconda battuta i nerazzurri starebbero pensando di acquistare il giocatore che ha un contratto in scadenza nel 2027 e spalmare il restante stipendio fino a giugno 2028. Il portoghese potrebbe essere acquistato per pochi milioni.

Il 31enne nazionale portoghese, firmerebbe fino a giugno 2026, ovvero fino al termine della stagione, più altri due anni.

E' l'occasione stile Akanji, è uno di quei giocatori che fino a 33/34 anni gioca ad occhi chiusi facendo ancora la differenza. Calhanoglu, anche se per pochi mesi. è maggiore di lui, Mkhitaryan e Acerbi nettamente più grandi, Zielinski più "vecchio" di una settimana. Parola al mercato.