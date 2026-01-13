Cancelo: "Amo il Barcellona, seguo tutte le partite. Il mio cuore è sempre stato qui"

João Cancelo ha parlato nella consueta conferenza stampa di presentazione, visibilmente emozionato e con tanta voglia di mettersi a disposizione del Barcellona: "Oggi è stata una giornata di grande attesa e un po’ di ansia - ha confessato - finalmente ho potuto vedere i miei nuovi compagni. Domani sarà un grande giorno: tornerò a rappresentare il club che amo".

Il portoghese ha spiegato le ragioni del suo ritorno, sottolineando il legame speciale con il Barcellona: "Non si tratta di altri club, ma di un’identificazione personale. Sono un tifoso, seguo tutte le partite e il mio cuore è sempre stato qui". La moglie e la figlia hanno condiviso la sua gioia: "Sapevano quanto desiderassi questa opportunità".

Cancelo si è espresso con entusiasmo anche sui giovani talenti del Barça: "Lamine Yamal ha avuto una crescita impressionante, è tra i migliori al mondo e il suo contributo è prezioso per la squadra". Ha inoltre elogiato l’approccio tattico di Flick: "Il mister ama un calcio offensivo, di possesso: perfetto per le mie caratteristiche". Sul tema della concorrenza interna, il giocatore è realistico: "Vengo per giocare, ma sarà il mister a decidere. Mi piacciono le sfide". Riguardo al suo stato fisico, rassicura: "Mi sento bene, pronto a dare il massimo. Ho lavorato molto dopo l’infortunio e voglio contribuire subito".