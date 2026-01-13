Ufficiale Niente Inter, Cancelo torna al Barcellona: arriva in prestito dall'Al Hilal fino a giugno

Dopo il "giallo" di ieri sera, Joao Cancelo torna ufficialmente a vestire la maglia del Barcellona. Il club blaugrana e l’Al Hilal Saudi FC hanno infatti raggiunto un accordo per il prestito del laterale portoghese fino al termine della stagione in corso. Cancelo indosserà il numero 2.

La firma del contratto si è svolta oggi negli uffici del club catalano, alla presenza del presidente Joan Laporta, del vicepresidente Rafael Yuste, del dirigente Joan Soler e del direttore dell’Area Calcio Anderson Luis de Souza “Deco”, oltre ai familiari del giocatore. Per Cancelo si tratta di un ritorno al Camp Nou dopo l’esperienza già vissuta nella stagione 2023/24, quando arrivò in prestito dal Manchester City. In quell’annata il portoghese fu uno degli elementi più utilizzati della rosa, collezionando 42 presenze complessive tra Liga e Champions League. Il suo contributo fu significativo anche sul piano offensivo, con quattro reti e cinque assist, confermando la sua duttilità e la capacità di incidere in entrambe le fasi di gioco. Terminato il prestito il 30 giugno 2024, Cancelo si era trasferito all’Al Hilal, con cui ha disputato 45 partite nell’arco di una stagione e mezza.

Il difensore classe 1994 vanta una carriera di alto livello nei principali campionati europei. Cresciuto nel settore giovanile del Benfica, con cui ha conquistato diversi trofei nazionali, si è poi affermato al Valencia prima di passare in Italia, vestendo le maglie di Inter e Juventus. Nel 2019 è approdato al Manchester City, dove ha raggiunto la piena maturità calcistica, alternando però anche esperienze in prestito al Bayern Monaco e allo stesso Barcellona. Ora, per Cancelo, si apre un nuovo capitolo in blaugrana.