Decisivo col Barcellona, rimpianto per l'Inter: Cancelo è l'uomo del weekend in Liga

João Cancelo è stato uno dei grandi protagonisti del successo colto dal Barcellona ieri, nella sfida terminata 3-0 contro il Levante allo Spotify Camp Nou. Tornato in blaugrana a gennaio 2026 in prestito dall'Al-Hilal, scegliendo di tornare in Catalogna piuttosto che all'Inter, che l'avrebbe voluto come grande rinforzo sulla destra, ha ricevuto una chance da titolare a sinistra nella gara di ieri e ha risposto con una prestazione dominante, considerata la sua migliore dal ritorno.

Il portoghese ha partecipato attivamente ai primi due gol di Bernal e Frenkie de Jong, ha creato pericoli continui con sovrapposizioni, colpito un palo e ha contribuito al dominio offensivo del Barça. Ha ricevuto il premio MVP della partita da La Liga, con voti altissimi, elogi per energia, qualità tecnica e impatto sia in fase offensiva che difensiva. Dopo la gara ha dichiarato che è stata in effetti "la sua migliore performance dal ritorno" e che era ansioso di sfruttare le opportunità date da Flick, aiutando il Barcellona a tornare in vetta alla classifica dopo due sconfitte consecutive.