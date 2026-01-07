Ci pensa Thuram a chiudere la sfida a Parma: Inter sul 2-0 al 98'
Segui qui Parma-Inter nella live testuale di TuttoMercatoWeb.com
Ci pensa Thuram a chiudere una partita che rischiava di regalare sorprese inaspettate per l'Inter: al 97' il francese approfitta di un Parma proiettato in avanti per raccogliere un gran lancio di Barella per battere Corvi in uscita.
