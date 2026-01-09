Tutti i MVP della 19ª giornata di Serie A: Lorenzo Colombo è il migliore di Milan-Genoa
Lorenzo Colombo è il "Panini Player of the Match" di Milan-Genoa. Il centravanti ha segnato il gol dell'ex sbloccando la partita di San Siro al 28'. Di seguito tutti i MVP della 19ª giornata di Serie A:
PISA - COMO 0-3 Maximo Perrone
LECCE - ROMA 0-2 Evan Ferguson
SASSUOLO - JUVENTUS 0-3 Jonathan David
NAPOLI - VERONA 2-2 Scott McTominay
BOLOGNA - ATALANTA 0-2 Nikola Krstovic
TORINO - UDINESE 1-2 Jurgen Ekkelenkamp
PARMA - INTER 0-2 Federico Dimarco
LAZIO - FIORENTINA 2-2 Albert Gudmundsson
CREMONESE - CAGLIARI 2-2 Yaek Trepy
MILAN - GENOA 1-1 Lorenzo Colombo
