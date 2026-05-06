Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Cinque anni senza successi, ma l'era Simeone non è finita: l'Atletico ripartirà da lui

Cinque anni senza successi, ma l'era Simeone non è finita: l'Atletico ripartirà da luiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Raimondo De Magistris
Oggi alle 10:50Serie A
Raimondo De Magistris

Niente da fare. Dieci anni dopo l'ultima volta, Diego Pablo Simeone non è riuscito a riportare l'Atletico Madrid in finale di Champions. "Non potevamo fare più di quello che abbiamo fatto, siamo arrivati fino in semifinale e forse nessuno se lo aspettava a inizio stagione. Abbiamo incontrato una squadra fortissima come l'Arsenal e purtroppo abbiamo perso. Complimenti a loro e ad Arteta: è da tanto che lavorano per ottenere questi risultati", ha detto al termine della gara un Cholo che non ha cercato alibi arbitrali. Che ha bypassato in maniera elegante l'intervento di Calafiori su Griezmann non ravvisato dal direttore di gara.

Dopo la gara di ieri l'Atletico Madrid anche quest'anno avrà la certezza di concludere la stagione senza alcun trofeo. L'ultima vittoria risale ormai a cinque anni fa, alla seconda Liga conquistata sotto la gestione Simeone che ha preso la guida dei colchoneros nel 2011 e in quindici anni ha portato in bacheca una Coppa del Re, una Supercoppa di Spagna due campionati e quattro titoli europei. Nel 2012 la vittoria dell'Europa League e subito dopo la Supercoppa Europea, un copione replicato sei anni più tardi. In totale, otto trofei vinti in 15 anni. Tanti? Pochi?
Di sicuro la gestione Simeone ha vissuto le sue gioie più grandi nella sua prima fase. Nel 2014 trascinò l'Atletico fino alla finale di Champions e lo stesso fece due anni più tardi. In entrambi i casi a decidere la competizione fu un derby di Madrid, in tutti e due i casi tanti rimpianti al seguito per come quelle sfide sono andate a finire. Dodici anni fa un gol di Sergio Ramos al 93esimo trascinò la sfida a supplementari poi stravinti dal Real, dieci anni fa la squadra allenata da ZInedine Zidane si impose dal dischetto dopo i tempi supplementari.

Ricordi dei tempi che furono. Ormai anche lontani nel tempo per un allenatore che da cinque anni non porta a casa alcun trofeo ma che non ha mai perso la fiducia della sua proprietà. Il progetto Atletico Madrid andrà infatti avanti col Cholo anche il prossimo anno in virtù di un contratto in essere e di clausole per la sua possibile uscita che sono state tolte dall'accordo già a marzo. Ancor prima che il finale di stagione entrasse nel vivo. Ben prima di sapere che, per il quinto anno di fila, l'Atletico non vincerà nulla. Si chiama progetto calcistico a lungo termine e l'Atletico oggi ad altissimi livelli lo rappresenta più di qualsiasi altra società.

Articoli correlati
Atletico, Simeone: "Arrivati più lontano del previsto, avremmo meritato i supplementari"... Atletico, Simeone: "Arrivati più lontano del previsto, avremmo meritato i supplementari"
C'eravamo tanto amati... Tensione tra Simeone e Berta nel finale di Arsenal-Atletico... C'eravamo tanto amati... Tensione tra Simeone e Berta nel finale di Arsenal-Atletico
Atletico eliminato, in Spagna tutti contro Siebert: nel mirino due rigori non fischiati... Atletico eliminato, in Spagna tutti contro Siebert: nel mirino due rigori non fischiati
Altre notizie Serie A
La Serie A in lutto per la morte di Beccalossi: i messaggi di cordoglio dei club La Serie A in lutto per la morte di Beccalossi: i messaggi di cordoglio dei club
Addio Beccalossi, Giampiero Marini: "Portava gioia. Oggi difficile trovare calciatori... Addio Beccalossi, Giampiero Marini: "Portava gioia. Oggi difficile trovare calciatori così"
Matteoli: "Calhanoglu profilo importante. Sucic rappresenta il futuro dell'Inter"... Matteoli: "Calhanoglu profilo importante. Sucic rappresenta il futuro dell'Inter"
Inter, per Bastoni non si scenderà sotto i 60 milioni: Ausilio pronto a valutare... Inter, per Bastoni non si scenderà sotto i 60 milioni: Ausilio pronto a valutare contropartite
L'Italia piange Evaristo Beccalossi: venerdì i funerali nella sua Brescia L'Italia piange Evaristo Beccalossi: venerdì i funerali nella sua Brescia
La Juve punta a rifare la difesa: da Kim a Aké e Stones, tutti i nomi sul taccuino... La Juve punta a rifare la difesa: da Kim a Aké e Stones, tutti i nomi sul taccuino di Comolli
Sorloth adesso va via? Juve e Milan lo inseguono da gennaio, ecco quanto costa TMWSorloth adesso va via? Juve e Milan lo inseguono da gennaio, ecco quanto costa
Roma, sui rinnovi passa la linea Gasperini: si riaprono le trattative con Dybala,... Roma, sui rinnovi passa la linea Gasperini: si riaprono le trattative con Dybala, Pellegrini e Celik
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: l’obiettivo americano e le parole del “Confa”. Napoli: Sarri… insidia Conte. Inter: la tecnica “a togliere” di Chivu e il budget per il mercato. E la carta d’identità contestata di Farioli e Fabregas
Ora in radio
Editoriale 11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Immagine top news n.0 Destro o sinistro, è uguale. L'ultimo dribbling del genio Evaristo Beccalossi
Immagine top news n.1 Arteta: la finale nel segno della fiducia, a prescindere dai risultati. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.2 Bergomi ricorda Beccalossi: "Amava il calcio e ne ha fatti innamorare tanti. Ci mancherai"
Immagine top news n.3 Addio a Beccalossi, il cordoglio dell'Inter: "Ci sembra impossibile. Era sempre uno di noi"
Immagine top news n.4 Lutto nel calcio, è morto Evaristo Beccalossi
Immagine top news n.5 Dimarco, il sinistro d'oro dello scudetto: numeri da capogiro per la storia
Immagine top news n.6 Obiettivo Champions per Locatelli, ma la Juve deve cambiare passo
Immagine top news n.7 L’Arsenal torna grande: finale di Champions dopo vent’anni, eliminato l'Atletico Madrid
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Arteta: la finale nel segno della fiducia, a prescindere dai risultati. Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sarri ha l'arma in più che non ti aspetti: da rider a bomber, la storia di Noslin
Immagine news podcast n.2 "Calciomercato Ds e allenatori: gli intrecci tra Roma, Napoli e Lazio". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Inter, lo scudetto nasce nel buio di Monaco. Marotta non sbaglia l'allenatore dal 2010
Immagine news podcast n.4 Inter, lo Scudetto e ora il mercato col futuro di Bastoni. Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: "Nei playoff conta la panchina. Mi auguro una finale Ascoli-Catania"
Immagine news Altre Notizie n.2 Milan, Juve e Roma: chi rischia di più ora? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Maspero: "Fiorentina senza personalità. Ci sarà da rifondare"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La Serie A in lutto per la morte di Beccalossi: i messaggi di cordoglio dei club
Immagine news Serie A n.2 Addio Beccalossi, Giampiero Marini: "Portava gioia. Oggi difficile trovare calciatori così"
Immagine news Serie A n.3 Matteoli: "Calhanoglu profilo importante. Sucic rappresenta il futuro dell'Inter"
Immagine news Serie A n.4 Inter, per Bastoni non si scenderà sotto i 60 milioni: Ausilio pronto a valutare contropartite
Immagine news Serie A n.5 L'Italia piange Evaristo Beccalossi: venerdì i funerali nella sua Brescia
Immagine news Serie A n.6 La Juve punta a rifare la difesa: da Kim a Aké e Stones, tutti i nomi sul taccuino di Comolli
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, il ds Aiello senza filtri: Ballardini, Faticanti e il retroscena Artistico
Immagine news Serie B n.2 Modena, Tonoli: “Playoff meritati. Sesto posto un vantaggio, vogliamo chiudere bene ad Avellino”
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, la nota: "Latitanza assoluta del nuovo acquirente. Capitale sociale inadeguato"
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, caos societario: la cessione ad Agnello allontana altri investitori. Ombre sul futuro
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Ricci: “Genova è casa mia. Playoff? Piccola chance ma ci crediamo"
Immagine news Serie B n.6 Avellino, altri 90 minuti per sognare i playoff. Ballardini pensa a una squadra d'attacco
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Petrone: "Nei playoff conta la panchina. Mi auguro una finale Ascoli-Catania"
Immagine news Serie C n.2 Ospitaletto, confermati Musso e Sbaraini. Si cerca l'intesa per Quaresmini
Immagine news Serie C n.3 Ravenna, Braida: “Playoff lotteria, abbiamo ambizione. Il progetto va avanti comunque”
Immagine news Serie C n.4 È morto Evaristo Beccalossi. Il Brescia: "Autentica espressione della brescianità"
Immagine news Serie C n.5 Campobasso pronto per i playoff, Zauri: "Stiamo bene e abbiamo grande entusiasmo"
Immagine news Serie C n.6 Di nuovo in campo la Serie C: oggi il 2° turno della fase a gironi dei playoff. La guida completa
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bayern-PSG
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Fiorentina, giallorossi all'assalto della Champions
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus-Verona
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Storico avvenimento in AWCL: un club della Corea del Nord giocherà in Corea del Sud
Immagine news Calcio femminile n.2 Rosucci: "Giocare alla Juve è qualcosa di grande. Fortunata a fare del calcio il mio lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.3 Cantore ancora nella storia della NWSL: è sua la doppietta più veloce dal fischio d'inizio
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana, tegola Pirone per la corsa salvezza: rottura del legamento per l'attaccante
Immagine news Calcio femminile n.5 Women's Champions League: Lione e Barcellona di nuovo in finale. Oslo il 23 maggio
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 20ª giornata in archivio: Roma 'tricolore', Sassuolo salvo. Inter al 2° posto
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Modena alla Lazio: la carriera infinita di Marco Ballotta Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Inter (e altre big italiane) avete una grande responsabilità: Kimi e Jannik non aspettano…