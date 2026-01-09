SudTirol-Spezia, i convocati di Castori: prima chiamata per il neo acquisto Verdi

Vigilia di gara per il SudTirol, che domani affronterà lo Spezia nella sfida dello stadio 'Druso' di Bolzano, che sarà valevole per la 19ª giornata del campionato di Serie B, con fischio di inizio fissato alle ore 15.00.

Nel corso della conferenza stampa che ha anticipato il match contro gli aquilotti, si è così espresso mister Fabrizio Castori: "I nuovi giocatori non sono ancora al livello degli altri per ritmo e condizione, ma il tempo giocherà a loro favore. Verdi è un calciatore di qualità e di imprevedibilità, che può risultare utile anche a gara in corso, mentre Frigerio necessita di ritrovare continuità dopo un periodo di inattività. In questo momento, alcune soluzioni, come l’impiego di Molina anche in mezzo al campo, rispondono a esigenze di equilibrio e gestione della partita, senza snaturare la struttura della squadra".

Di seguito, l'elenco completo dei convocati:

PORTIERI: Adamonis, Leto, Poluzzi, Theiner;

DIFENSORI: Bordon, F. Davi, El Kaouakibi, Kofler, Mancini, Pietrangeli, Sabatini, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Brik, Casiraghi, Frigerio, Mallamo, Molina, Tait, Tronchin, Zedadka;

ATTACCANTI: Merkaj, Odogwu, Pecorino, Verdi.