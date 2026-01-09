Juve Stabia-Pescara, i convocati di Gorgone: Gravillon fermato da un fastidio muscolare

Vigilia di gara per il Pescara, che domani affronterà la Juve Stabia nella sfida valevole per la 19ª giornata del campionato di Serie B, prima partita del 2026 ma ultima del girone di andata: al 'Romeo Menti', dove il fischio di inizio del match è fissato alle ore 15:00, gli abruzzesi arrivano da ultimi in classifica.

Nel corso della conferenza stampa odierna, ha così parlato il tecnico del Delfino Giorgio Gorgone, che si è espresso su rosa e mercato: "La squadra si è allenata già da un po' di giorni, ma abbiamo ancora diversi indisponibili: sono infatti out Kraja, Tsadjout, Faraoni, Graziani e Pellacani. Gravillon e Merola sono invece da valutare, la buona notizia è che Oliveri è regolarmente a disposizione. Se il mercato distrae? Sono stato molto chiaro con loro. Contano le partite, poi ognuno guarda il proprio orizzonte in carriera. Io voglio chiarezza, chi va in campo deve essere concentrato per la partita con la Juve Stabia che è troppo importante per noi".

Da segnalare che i due calciatori menzionati come "da valutare" non sono arruolabili.

Di seguito, l'elenco completo dei convocati:

PORTIERI: D'Emilio, Deplanches, Saio;

DIFENSORI: Brosco, Capellini, Corazza, Corbo, Giannini, Letizia;

CENTROCAMPISTI: Berardi, Brandes, Caligara, Dagasso, Meazzi, Oliveri, Olzer, Valzania;

ATTACCANTI: Cangiano, Di Nardo, Okwonkwo, Sgarbi, Vinciguerra, Tonin.