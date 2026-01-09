Roma, avanti con fiducia per Robinio Vaz: giallorossi convinti di chiudere l'operazione
La Roma accelera per uno dei talenti più promettenti del calcio francese. Secondo quanto riportato da SkySport, i giallorossi stanno intensificando i contatti con l'Olympique Marsiglia per Robinio Vaz, giovane attaccante classe 2007 della squadra allenata da Roberto De Zerbi.
Le trattative sono entrate nel vivo: nella giornata odierna il club capitolino ha compiuto passi avanti concreti con i transalpini, e per domani sono già programmati nuovi incontri tra le parti. La Roma sembra determinata a battere la folta concorrenza che circonda il giovane centravanti.
Il contratto con il club provenzale scade, però, nel 2028, elemento che potrebbe complicare l'operazione dal punto di vista economico.
