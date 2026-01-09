Frosinone-Catanzaro, i convocati di Aquilani: torna a disposizione Buso per l'attacco

Vigilia di gara per il Catanzaro, che domani se la vedrà contro la capolista Frosinone nel match valevole per la 19ª giornata del campionato di Serie B, prima partita del 2026 ma ultima del girone di andata: appuntamento allo stadio 'Benito Stirpe', con fischio di inizio del match fissato alle ore 15.00.

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico Alberto Aquilani si è espresso su Pompetti, "sta meglio, è in fase di recupero e siamo molto vicini al suo rientro", che chiaramente non è però ancora convocato, e con lui restano ai box anche Di Francesco e Buso, mentre torna a disposizione Bashi. Di seguito, quindi, l'elenco dei convocati:

PORTIERI: Borrelli, Marietta, Pigliacelli

DIFENSORI: Antonini, Bettella, Brighenti, Cassandro, Di Chiara, Favasuli, Frosinini, Verrengia;

CENTROCAMPISTI: Alesi, Buglio, Cisse, Liberali, Petriccione, Pontisso, Rispoli;

ATTACCANTI: Buso, D’Alessandro, Iemmello, Nuamah, Pandolfi, Pittarello.