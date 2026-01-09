Pescara, Gorgone: "Chi va in campo dovrà solo pensare alla Juve Stabia, il mercato verrà dopo"

Una stagione, quella in Serie B, non semplice per il Pescara, che alla ripresa del campionato si ritroverà ad affrontare la Juve Stabia da ultima in classifica: il match del 'Romeo Menti' è in programma domani pomeriggio alle ore 15:00, e sarà valevole per la 19ª giornata della stagione. Ultima gara del girone di andata, per altro.

Come si legge su pescarasport24.it, queste, alla vigilia, le parole di mister Giorgio Gorgone alla vigilia del match: "La squadra si è allenata già da un po' di giorni, ma abbiamo ancora diversi indisponibili: sono infatti out Kraja, Tsadjout, Faraoni, Graziani e Pellacani. Gravillon e Merola sono invece da valutare, la buona notizia è che Oliveri è regolarmente a disposizione. Se il mercato distrae? Sono stato molto chiaro con loro. Contano le partite, poi ognuno guarda il proprio orizzonte in carriera. Io voglio chiarezza, chi va in campo deve essere concentrato per la partita con la Juve Stabia che è troppo importante per noi".

Ma ancora sul mercato: "Cosa chiedo? Non ho mai detto che qualcuno deve andare via. Poi se arrivano giocatori che aumentano la concorrenza numerica capisco che qualche ragazzo possa fare delle valutazioni, vedremo. A ogni modo questa squadra ha delle carenze in alcuni ruoli per infortuni pregressi, stiamo quindi cercando di trovare giocatori funzionali sul mercato. Si deve alzare la qualità tecnica, questo è innegabile".

Conclude: "Ora giochiamo contro la Juve Stabia e devo pensare alla partita, che sarà difficile, contro una squadra con identità chiara. Vengono da un triennio importante, hanno un allenatore bravo e preparato che ci ha messo del suo. Ma noi siamo pronti per fare la nostra partita, ci serve fare risultato".