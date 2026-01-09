Serie B, 19ª giornata: Padova-Modena visibile in modalità free su DAZN
DAZN, piattaforma detentrice dei diritto di trasmissione del campionato di Serie B, ha comunicato, come accade di consueto, quale dei match del weekend sarà visibile gratuitamente.
Si tratta di Padova-Modena, match di domenica valido per il diciannovesimo turno del torneo cadetto, e in programma domenica 11 gennaio alle ore 17:15.
SERIE B - 19ª GIORNATA
Sabato 10 Gennaio 2026
Ore 15.00 Avellino – Sampdoria
Ore 15.00 Carrarese - Bari
Ore 15.00 Frosinone – Catanzaro
Ore 15.00 Reggiana – Venezia
Ore 15.00 Südtirol – Spezia
Ore 15.00 V. Entella – Monza
Ore 17.15 Juve Stabia – Pescara
Ore 19.30 Cesena – Empoli
Domenica 11 Gennaio 2026
Ore 15.00 Mantova – Palermo
Ore 17.15 Padova – Modena
A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:
Frosinone 38
Monza 37
Venezia 35
Palermo 33
Catanzaro 31
Cesena 31
Modena 29
Juve Stabia 26
Empoli 24
Padova 22
Avellino 22
Reggiana 20
Carrarese 20
Spezia 17
Bari 17
Sampdoria 17
Südtirol 16
Virtus Entella 16
Mantova 15
Pescara 13