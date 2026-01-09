Anche il Palermo e l'Empoli provano a riportare in Italia Barba. Il Persib temporeggia

Come già era emerso nei giorni scorsi, il Pescara sta provando a riportare in Italia Federico Barba, attualmente in forza alla formazione indonesiana del Persib, ma la strada per arrivare all'esperto difensore si è messa in salita per la compagine abruzzese, per altro ultima in classifica nel campionato di Serie B. Ecco quindi che altre squadra hanno acceso i fari sul giocatori che, stando a quanto riporta il sito ilovepalermocalcio.com, è finito anche nel mirino del Palermo, che starebbe pressando per avere questo prezioso rinforzo.

Attenzione però, su di lui, con il cambio in dirigenza, si è mosso anche l'Empoli, che avrebbe già avviato i contatto con il Persib per tentare il ritorno di Barba in azzurro, dopo il lungo quadriennio che va dal 2013 e il 2017. Non solo, ci sarebbero anche sirene greche e turche per il classe 1993, che, se mai dovesse lasciare l'Indonesia, darebbe priorità al ritorno in Italia.

A ogni modo, grosse evoluzioni non ci saranno a stretto giro di posta, perché in questo fine settimana ormai alle porte, il Persib sarà impegnato nel delicato e sentito derby contro il Persija Jakarta (in programma domenica), e non ha mostrato intenzione di parlare di questioni di mercato prima della partita. Non resta quindi che attendere.