TMW Perugia-Pontedera, si tratta ancora per il passaggio di Ladinetti. Il Novara è alla finestra

Come abbiamo anticipato, il Perugia è pronto a calare il colpo a centrocampo, perché è vicino l'accordo con il Pontedera per il trasferimento in Umbria di Riccardo Ladinetti, che firmerebbe con il Grifo un contratto valevole fino al 30 giugno 2027; sono però da definire alcuni dettagli che, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, riguardano sia l'aspetto economico - del trasferimento - che eventuali contropartite che andrebbero a compensare (almeno numericamente) una partenza per il Pontedera sicuramente pesante.

Ma intanto che la situazione si deve definire, sempre come raccolto dalla nostra redazione, il Novara è alla finestra per capirne gli sviluppi, perché ha interesse sul giocatore e si farebbe trovare pronto se la situazione non dovesse poi decollare. Le sensazioni che si respirano in Umbria sono positive, ma i piemontesi intanto sperano, anche se ovviamente si guarderanno comunque intorno per avere una valida alternativa.

Saranno quindi giorni intensi per il giocatore, che comunque vada, con molta probabilità, non sarà neppure tra i convocati per la sfida che domenica opporrà il Pontedera alla capolista Arezzo.