Serie C, 21ª giornata: poker dell'Audace Cerignola sul Potenza. E vince anche l'Ascoli

Con la serata odierna, si è ufficialmente alzato il sipario sulla 21ª giornata del campionato di Serie C, che ha preso il via questa sera alle ore 20:30 e si concluderà come di consueto nella serata di lunedì: a dare il via alle danze, il Girone B e il Girone C, con i due match in programma si sono da poco conclusi e hanno visto un netto successo - nel raggruppamento del sud - dell'Audace Cerignola, che ha battuto 4-0 il Picerno. Successo anche per l'Ascoli, in un lungo match che ha visto un finale al cardiopalma per un rigore non assegnato alla Ternana.

Di seguito, il punto della situazione:

21ª GIORNATA – 9-10-11-12 GENNAIO 2026

GIRONE B

Già giocata

Ascoli – Ternana 1-0

64' D'Uffizi

Sabato 10 gennaio

Ore 14.30 - Torres – Campobasso

Ore 17.30 - Ravenna – Forlì

Domenica 11 gennaio

Ore 12.30 - Livorno – Juventus Next Gen

Ore 14.30 - Carpi – Pianese

Ore 17.30 - Arezzo – Pontedera

Ore 17.30 - Perugia – Bra

Ore 17.30 - Sambenedettese – Gubbio

Ore 20.30 - Pineto – Guidonia Montecelio

Riposa: Vis Pesaro

Classifica: Arezzo 43, Ravenna 41, Ascoli 37*, Pineto 31, Vis Pesaro 27, Guidonia Montecelio 27, Ternana 26*, Carpi 26, Campobasso 26, Pianese 26, Juventus Next Gen 24, Forlì 24, Livorno 19, Gubbio 19*, Sambenedettese 19, Perugia 18, Bra 16, Torres 14, Pontedera 14

* una gara in meno

** una gara in più

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Già giocata

Audace Cerignola – Potenza 4-0

21' Gambale, 24' Parlato, 56' D'Orazio, 62' Ligi

Sabato 10 gennaio

Ore 14.30 - Latina – Trapani

Ore 17.30 - Crotone – Team Altamura

Ore 17.30 - Sorrento – Foggia

Domenica 11 gennaio

Ore 12.30 - Casarano – Atalanta U23

Ore 14.30 - Catania – Cavese

Ore 14.30 - Monopoli – Siracusa

Ore 17.30 - Casertana – Benevento

Lunedì 12 gennaio

Ore 20.30 - Giugliano – Picerno

Ore 20.30 - Salernitana – Cosenza (Diretta Rai Sport)

Classifica - Benevento 44, Catania 42, Salernitana 38, Casertana 38, Cosenza 36, Monopoli 30, Crotone 28, Casarano 28, Audace Cerignola 28*, Potenza 26*, Atalanta U23 22, Cavese 21, Sorrento 21, Siracusa 21, Team Altamura 20, Trapani 19, Latina 19, Foggia 19, Giugliano 16, Picerno 15

* una gara in più

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A

Sabato 10 gennaio

Ore 14.30 - Albinoleffe – Pro Vercelli

Ore 14.30 - Giana Erminio – Renate

Ore 14.30 - L.R. Vicenza – Ospitaletto Franciacorta

Ore 14.30 - Union Brescia – Trento

Ore 17.30 - Pergolettese – Lumezzane

Ore 17.30 - Pro Patria – Inter U23

Domenica 11 gennaio

Ore 14.30 - Alcione Milano – Cittadella

Ore 14.30 - Novara – Dolomiti Bellunesi

Ore 14.30 - Virtus Verona – Arzignano Valchiampo

Ore 17.30 - Lecco – Triestina

Classifica: Vicenza 50, Union Brescia 39, Lecco 38, Cittadella 35, Alcione Milano 30, Trento 30, Renate 28, Inter U23 28, Pro Vercelli 27, Giana Erminio 26, Arzignano Valchiampo 24, Dolomiti Bellunesi 24, Ospitaletto 23, Lumezzane 23, Novara 22, AlbinoLeffe 21, Virtus Verona 18, Pergolettese 15, Pro Patria 12, Triestina -2

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva