Serie C, 21ª giornata: dopo i primi 45', Cerignola sul doppio vantaggio. Pari al 'Del Duca'

Claudia Marrone
Oggi alle 21:20Serie C
Si è ufficialmente alzato il sipario sulla 21ª giornata del campionato di Serie C, che ha preso il via questa sera alle ore 20:30 e si concluderà come di consueto nella serata di lunedì: a dare il via alle danze, il Girone B e il Girone C, con i due match in programma che hanno da poco mandato in archivio i primi tempi. Dopo i primi 45', al 'Del Duca', è fermo sullo 0-0 il match tra Ascoli e Ternana, mentre nel Girone C l'Audace Cerignola si è portato sul doppio vantaggio sul Potenza.

Di seguito, il punto della situazione:

21ª GIORNATA – 9-10-11-12 GENNAIO 2026
GIRONE B
Ora in campo (parziale)
Ascoli – Ternana 0-0
Sabato 10 gennaio
Ore 14.30 - Torres – Campobasso
Ore 17.30 - Ravenna – Forlì
Domenica 11 gennaio
Ore 12.30 - Livorno – Juventus Next Gen
Ore 14.30 - Carpi – Pianese
Ore 17.30 - Arezzo – Pontedera
Ore 17.30 - Perugia – Bra
Ore 17.30 - Sambenedettese – Gubbio
Ore 20.30 - Pineto – Guidonia Montecelio
Riposa: Vis Pesaro

Classifica: Arezzo 43, Ravenna 41, Ascoli 34, Pineto 31, Vis Pesaro 27, Guidonia Montecelio 27, Ternana 26, Carpi 26, Campobasso 26, Pianese 26, Juventus Next Gen 24, Forlì 24, Livorno 19, Gubbio 19*, Sambenedettese 19, Perugia 18, Bra 16, Torres 14, Pontedera 14

* una gara in meno
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Ora in campo (parziale)
Audace Cerignola – Potenza 2-0
21' Gambale, 24' Parlato
Sabato 10 gennaio
Ore 14.30 - Latina – Trapani
Ore 17.30 - Crotone – Team Altamura
Ore 17.30 - Sorrento – Foggia
Domenica 11 gennaio
Ore 12.30 - Casarano – Atalanta U23
Ore 14.30 - Catania – Cavese
Ore 14.30 - Monopoli – Siracusa
Ore 17.30 - Casertana – Benevento
Lunedì 12 gennaio
Ore 20.30 - Giugliano – Picerno
Ore 20.30 - Salernitana – Cosenza (Diretta Rai Sport)

Classifica - Benevento 44, Catania 42, Salernitana 38, Casertana 38, Cosenza 36, Monopoli 30, Crotone 28, Casarano 28, Potenza 26, Audace Cerignola 25, Atalanta U23 22, Cavese 21, Sorrento 21, Siracusa 21, Team Altamura 20, Trapani 19, Latina 19, Foggia 19, Giugliano 16, Picerno 15

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A
Sabato 10 gennaio
Ore 14.30 - Albinoleffe – Pro Vercelli
Ore 14.30 - Giana Erminio – Renate
Ore 14.30 - L.R. Vicenza – Ospitaletto Franciacorta
Ore 14.30 - Union Brescia – Trento
Ore 17.30 - Pergolettese – Lumezzane
Ore 17.30 - Pro Patria – Inter U23
Domenica 11 gennaio
Ore 14.30 - Alcione Milano – Cittadella
Ore 14.30 - Novara – Dolomiti Bellunesi
Ore 14.30 - Virtus Verona – Arzignano Valchiampo
Ore 17.30 - Lecco – Triestina

Classifica: Vicenza 50, Union Brescia 39, Lecco 38, Cittadella 35, Alcione Milano 30, Trento 30, Renate 28, Inter U23 28, Pro Vercelli 27, Giana Erminio 26, Arzignano Valchiampo 24, Dolomiti Bellunesi 24, Ospitaletto 23, Lumezzane 23, Novara 22, AlbinoLeffe 21, Virtus Verona 18, Pergolettese 15, Pro Patria 12, Triestina -2

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

