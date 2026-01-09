Roma, entro domani la risposta di Raspadori: l'attaccante apre al trasferimento
La Roma aspetta, a stretto giro di posta, una risposta da Giacomo Raspadori. L’attaccante classe 2000, archiviata la sconfitta del suo Atletico contro il Real in Supercoppa di Spagna, sta riflettendo seriamente sul proprio futuro.
Lo spazio ridotto nelle rotazioni di Diego Pablo Simeone e la panchina integrale nel derby hanno accelerato le valutazioni dell’ex Napoli, che, secondo quanto riportato da SkySport, appare ora più disponibile a considerare una partenza. Nelle prossime ore Raspadori incontrerà i suoi agenti e si confronterà con la famiglia prima di prendere una decisione definitiva.
Che la Roma attende entro la giornata di domani.
