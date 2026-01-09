Giornata di amichevole per la Fiorentina Femminile. Che al 'Viola Park' va ko contro il Parma

Giornata di amichevole per la Fiorentina Femminile, che ha sfidato il Parma in un test match che si è giocato nel pomeriggio al 'Viola Park', a porte chiuse: lo stesso è finito 3-2 per la squadra ospite, con la doppietta di Janogy ad aprire e le ducali che vanno a segno nella ripresa.

Come si legge nel comunicato diffuso dalla società toscana, "inizia meglio la Fiorentina che va subito in gol con Catena, rete che però viene annullata per fuorigioco. Il gioco delle gigliate è più incisivo e infatti dopo una ventina di minuti Janogy segna una doppietta, prima con un tapin e dopo con un diagonale dalla sinistra che non lascia chance a Copetti.

La chiusura del primo tempo è a tinte gialloblu, con il Parma in crescendo. Qualità delle ospiti che esce meglio nella ripresa, quando entrambe le formazioni attingono ampiamente alle panchine per dare spazio a forze fresche. È il 56’ quando Cox di testa accorcia le distanze, poi un’ispiratissima Rabot prima impegna Bettineschi poi riesce a batterla per il 2-2 con una respinta vincente dopo un gran intervento del portiere viola.

La bilancia del match resta in equilibrio fino all’85’ quando Lonati incorna in rete il gol del 3-2. L’ultimissima chance capita sui piedi di Catena che in velocità a tu per tu con Copetti trova l’opposizione del portiere viola.

Il primo test del nuovo anno si chiude così, con buone indicazioni per Mister Pinones Arce e minuti per tante giocatrici sia della Prima Squadra che della Primavera".