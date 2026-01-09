Juventus, cercasi un vice-Yildiz: nel casting ci sono anche Gudmundsson e Maldini

La Juventus continua a muoversi sul mercato con un obiettivo chiaro: individuare un vice all’altezza di Kenan Yildiz, diventato un punto fermo dell’attacco bianconero. Il talento turco è stato fin qui un titolare praticamente intoccabile, prima sotto la gestione di Igor Tudor e poi con Luciano Spalletti, rendendo necessaria una soluzione che possa garantire alternative credibili senza intaccare gli equilibri della squadra. L’idea della dirigenza è quella di intervenire con un’operazione in prestito, formula ritenuta ideale per completare il reparto offensivo.

Tra i nomi monitorati con maggiore attenzione - riporta Sky Sport - c’è quello di Federico Chiesa. Il club bianconero sta valutando un possibile ritorno dell’esterno, che al Liverpool non è riuscito a trovare la continuità desiderata. Al momento, però, la strada appare in salita: i Reds non sembrano intenzionati ad aprire a una cessione temporanea, complicando i piani della Juventus.

La lista, in ogni caso, resta ampia. Piacciono Albert Gudmundsson, anche se la Fiorentina non ha intenzione di privarsene, Daniel Maldini e Yannick Carrasco, oggi all’Al-Shabab. Proprio Maldini rappresenta un profilo particolarmente seguito: il giocatore dell’Atalanta ha già esordito in Nazionale con Spalletti e conosce bene Modesto, attuale direttore dell’area tecnica juventina, dai tempi del Monza. Su Maldini ci sono anche Lazio e Napoli.