Un dente d'oro per tappare il buco in caso di scudetto? Fullkrug: "No, fa parte di me"

Niclas Fullkrug, attaccante del Milan, ha risposto anche a una domanda sul suo tanto chiacchierato buco tra i denti durante la sua conferenza stampa di presentazione. Di seguito le sue parole in merito e un giudizio sul suo ambientamento in rossonero:

Se vincessi la seconda stella col Milan copriresti il buco vicino gli incisivi con un dente d'oro?

"No (ride, ndr). È una parte di me. C'è chi ha il naso pronunciato, io ho questo buco. Fa parte della mia identità, non mi crea problemi. Rimarrà questo buco indipendentemente da come finirà la stagione".

La squadra che hai trovato ha un forte senso nel gruppo: è la squadra giusta per te?

"Sì, penso che la squadra che ho trovato ha già enorme qualità, è un gruppo sano, unito, con grandissima coesione ed energia. Mi ha quasi spaventato quanto sia forte questa energia dopo la vittoria di Cagliari, l'ho vista in spogliatoio. E questo è indicativo. Con il mio carattere e il mio modo di essere, penso di potermi inserire bene. Voglio aiutare la squadra al meglio delle mie possibilità come sono in grado di fare. È un momento ideale per il mio arrivo qui al Milan".

Le voci da Milanello dicono che ti sei ambientato benissimo...

"La squadra ha agevolato il mio inserimento, è un gruppo veramente positivo con tantissima energia positiva. È stato facile inserirmi, sono stato accolto benissimo dai compagni. Ho dato il massimo negli allenamenti perché mi sono subito sentito a mio agio".

