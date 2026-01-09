TMW
Fiorentina, l'Al Hilal di Inzaghi vuole Pablo Marì: contratto fino a fine stagione con opzione
TUTTO mercato WEB
Arrivano ulteriori indiscrezioni sull'interesse dell'Al Hilal per Pablo Marì. Secondo quanto raccolto da TMW, i sauditi allenati da mister Simone Inzaghi vorrebbero il difensore in forza alla Fiorentina fino a fine stagione con opzione per farlo restare un altro anno. Il suo attuale contratto coi gigliati, del resto, durerebbe fino al 30 giugno 2027.
Pablo Marì, trentaduenne, finora in maglia viola ha messo a referto 29 presenze, 26 delle quali da titolare. Cresciuto nelle giovanili del Maiorca, il calciatore nato ad Almussafes ha vestito anche le maglie di Gimnastic, Girona, NAC Breda, Deportivo La Coruna, Flamengo, Arsenal, Udinese e Monza.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
Le più lette
2 Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile