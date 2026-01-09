Udinese, nel mirino il terzino Inga: operazione con il Watford o permanenza in Perù
L'Udinese continua a monitorare il mercato sudamericano e ha individuato un profilo interessante per la corsia mancina. Si tratta di Cesar Inga, terzino sinistro classe 2002 dell'Universitario di Lima, che da tempo ha catturato l'attenzione del club friulano.
Le trattative tra le parti vanno avanti da diverse settimane, ma l'operazione presenta un ostacolo significativo: l'Udinese non dispone al momento di slot liberi per tesserare giocatori extracomunitari. Una limitazione che costringe la dirigenza bianconera a valutare soluzioni alternative per assicurarsi il giovane talento peruviano.
Le opzioni sul tavolo sono principalmente due. La prima prevede un'acquisizione in collaborazione con il Watford, club inglese che fa parte della stessa galassia della famiglia Pozzo, soluzione già sperimentata in passato per aggirare i vincoli burocratici. L'alternativa sarebbe quella di concludere l'affare ma lasciare temporaneamente il giocatore in Perù, permettendogli di continuare la sua maturazione con la maglia dell'Universitario in attesa di liberare uno slot per il trasferimento definitivo in Italia.