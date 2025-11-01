Ferrara: "Il quinto posto del Como non è un caso e la gara contro il Napoli lo dimostra"

Ciro Ferrara, ex calciatore e allenatore, ai microfoni di DAZN ha analizzato così il pareggio tra Napoli e Como: "Il Napoli non è stato quasi mai pericoloso, ha giocato anche abbastanza bene ma non è mai riuscito a impensierire Butez. Ma il quinto posto del Como non è casuale e oggi si è visto. Conte-Fabregas? Chiaro che in quei 90' minuti gli animi sono tesi, non potrebbe essere altrimenti.

Il Napoli faceva fatica, quando riconquistava la palla, a trovare l'attaccante. Ho visto tanti palloni buttati in avanti e recuperati dai difensori del Como. Se fossi Conte sarei contento della prestazione dal punto di vista difensivo, perché il Como ha tirato pochissime volte in porta pur essendo sempre pericoloso col pallone tra i piedi".

IL TABELLINO DI NAPOLI-COMO

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic ; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola (1' st Gutiérrez); Anguissa, Gilmour (37' Elmas), McTominay; Politano (42' st Lobotka), Hojlund (42' st Lucca), Neres (28' st Lang). A disp.: Contini, Ferrante, Gutiérrez, Juan Jesus, Olivera, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Vergara, Ambrosino. All.: Conte

Como (4-2-3-1): Butez, Smolcic (26' st Posch), Ramon, Kempf (8' Diego Carlos), Valle; Caqueret (26' st Da Cunha), Perrone; Addai (37' st Rodriguez), Nico Paz, Diao; Morata (37' st Douvikas). A disp.: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Moreno, Van Der Brempt, Baturina, Vojvoda, Le Borgne, Rodriguez, Kühn, Cerri. All.: Fabregas

Arbitro: Zufferli

Ammoniti: Perrone (C), Anguissa (N), Smolcic (C), Politano (N), Elmas (N)