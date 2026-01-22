Clamoroso errore di Skorupski, Hatate porta il Celtic avanti al 5': Bologna sotto 1-0
Il Celtic passa clamorosamente in vantaggio al Dall'Ara contro il Bologna grazie a un errore di Skorupski. Il portiere sbaglia un passaggio e mette Maeda davanti al portiere, il quale è bravissimo a servire Hatate, che a porta vuota non può sbagliare. È 0-1 al 5'.
Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
