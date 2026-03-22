Classifiche a confronto: +2 Inter, -2 Napoli! Solo il Como meglio del Milan, -1 Juve
Classifiche a confronto al termine della trentesima giornata di Serie A. L'Inter capolista che manca l'appuntamento col successo da tre turni conserva due punti in più rispetto alla scorsa stagione. Saldo opposto per il Napoli, mentre il Milan reduce dal successo contro il Torino ha ben sedici punti in più. Meglio dei rossoneri di Massimiliano Allegri solo il Como di Cesc Fabregas: +27 per i lariani che dopo l'ultimo successo hanno consolidato il quarto posto in classifica. Saldo leggermente positivo per la Roma tornata al successo contro il Lecce: più due punti. La Juventus invece a otto giornate dal termine del campionato ha un punto in meno rispetto a un anno fa. Come la squadra di Luciano Spalletti anche l'Udinese, mentre il Cagliari ha un punto in più nonostante la vistosa flessione dell'ultimo periodo.
Crollo verticale del Bologna di Vincenzo Italiano: -14 punti. Peggio dei rossoblù solo la Fiorentina in risalita dopo una prima parte di stagione disastrosa. Saldo negativo anche per l'Atalanta, per la Lazio e per l'Hellas Verona, il Lecce terzultimo ha invece due punti in più rispetto a un ultimo campionato in cui conquistò la salvezza all'ultima curva. Di seguito il dato nel dettaglio.
Inter 69 punti (+2 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo le prime 30 gare di campionato)
Milan 63 (+16)
Napoli 62 (-2)
Como 57 (+27)
Juventus 54 (-1)
Roma 54 (+2)
Atalanta 50 (-8)
Lazio 43 (-9)
Bologna 42 (-14)
Sassuolo 39 (in Serie B)
Udinese 39 (-1)
Parma 34 (+8)
Genoa 33 (-2)
Torino 33 (-6)
Cagliari 30 (+1)
Fiorentina 29 (-22)
Cremonese 27 (in Serie B)
Lecce 27 (+2)
Hellas Verona 18 (-12)
Pisa 18 (in Serie B)
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