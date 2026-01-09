Roma, prima offerta per Dragusin: il difensore rumeno spinge per il trasferimento

La Roma ha mosso i primi passi concreti per rinforzare il reparto arretrato. Stando a quanto riportato da SkySport il club giallorosso ha presentato un'offerta ufficiale al Tottenham per Radu Dragusin, difensore centrale rumeno che sta spingendo con forza per il ritorno in Serie A.

La proposta formulata dalla dirigenza capitolina prevede un prestito con diritto di riscatto, formula che permetterebbe alla Roma di valutare il giocatore prima di un eventuale investimento definitivo. Un dettaglio non secondario considerando che Dragusin è reduce da un grave infortunio: il centrale ha da poco completato il recupero dalla rottura del legamento crociato.

Il ventitreenne, che in Italia ha già vestito le maglie di Juventus e Genoa prima del trasferimento in Premier League, ha manifestato chiaramente la sua volontà di trasferirsi nella Capitale. Un gradimento che rappresenta un fattore determinante per la buona riuscita dell'operazione.